شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف عدد المستفيدين من علاج بلازما دم متعافي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة عدد المستفيدين من علاج كورونا من خلال بلازما دم المتعافين من الفيروس . أعلنت وزارة الصحة عدد المستفيدين من علاج كورونا من خلال بلازما دم المتعافين من الفيروس . وأكدت ان نحو 100 مصاب استفاد من بلازما دم 512 متبرع متعافي ،وان مستشفيات المملكة تسعى لتوسيع الإجراء . وتم استخدام هذا العلاج في الصين ودول اخرى نظراً لفعاليته إذ يتمتع دم المتعافي بوجود اجسام مضادة للفيروس المستجد . وكانت وزارة الصحة قد وافقت على استخدام بلازما دم المتعافين في ابريل الماضي ، وتؤكد ان حجم المتبرعين يعكس مدى الوعي والمسؤولية الإجتماعية لدى الأفراد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تكشف عدد المستفيدين من علاج بلازما دم متعافي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.