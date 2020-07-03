إحياء ذكرى الطالبين الشهيدين «ذيب وجاسر آل راكة اليامي»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعادت سفارة المملكة لدى واشنطن، إحياء ذكرى ما قام به الطالبان السعوديان الشهيدان "ذيب بن مانع وجاسر بن دهام آل راكة اليامي" من عمل بطولي.
وكان الطالبان قد قاما بالتضحية بحياتهما من أجل إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق في نهر شيكوبي في ولاية ماساتشوستس في 29 يونيو 2018.
ومن جهتها، أشادت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطالبين، مقدمة خالص عزائها ومواساتها لعائلة الشهيدين.
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