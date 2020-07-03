الصحة توجه 4 نصائح في حالة مخالطة شخص مصاب بكورونا

من ضمنها العزل المنزلي..
وجهت وزارة الصحة بعض النصائح الهامة، عند مخالطة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وقال وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إذا خالطت شخصًا مصابًا قم بالآتي: (اعزل نفسك.. اتصل على 937.. تجنب مخالطة الآخرين.. التزم بالإجراءات الخاصة بالعزل بالمنزلي).
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 201801، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 140614، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1802 حالة، فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة، و2945 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي على أن «من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصًا، ومراعاة المساحة»، ناصحًا الناس بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض للمرض.
كما أكد أن نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.
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