أمانة القصيم: أحلنا واقعة «العبارات المسيئة» على جدران بعض البيوت للجهات الأمنية

حدثت في بريدة.. ورصد شخص ينتحل صفة مراقب بلدية

أحالت أمانة منطقة القصيم واقعة «العبارات المسيئة»، المكتوبة على جدران بعض البيوت ببريدة إلى الجهات الأمنية. وذكرت أمانة القصيم، أنه تم رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب البلدية، والكتابة على جدران المنازل بشكل مسيء بأحد أحياء مدينة بريدة. Advertisements وأشارت أمانة المنطقة إلى أنه تم إحالة واقعة «العبارات المسيئة»، المكتوبة على جدران بعض البيوت إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم. اقرأ أيضا: ضبط ٢٤٩٤ مستحضرًا مخالفًا في محلات عطارة بالقصيم



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