مؤسسة التقاعد تعلن آلية تحديد المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتوفى

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية استخدام خدمة تخصيص المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي عن المتقاعد المتوفى.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفى، التقدم بطلب لتخصيص المستفيدين المستحقين لتسوية المعاش عبر بوابة التقاعد الرقمية وإدخال البيانات الأساسية.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة تتحقق من صحة البيانات واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه خدمة تخصيص المستفيدين أن يكون مقدم الطلب أحد الورثة، والسجل المدني للمتقاعد المتوفى، ورقم صك حصر الورثة للمتقاعد المتوفى، و تواريخ الميلاد ورقم الجوال لجميع الورثة.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإن طريقة استخدام «تخصيص المستفيدين» تتمثل في الضغط على أيقونة «الخدمات الالكترونية» في أعلى الصفحة الرئيسة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ثم تحديد خدمات «زائر» ثم الضغط على «خدمة تخصيص المستفيدين»، ومن ثم ادخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

إضافة حساب بنكي لمستفيد عبر المؤسسة العامة للتقاعد

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه تم إلغاء الوكالة ولابد أن يكون لكل مستفيد حساب بنكي خاص به، ولإضافة الحساب البنكي للمستفيد عن طريق المؤسسة :

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1-الدخول على تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.

2-أيقونة الوكالات.

3-كتابة آخر عشر أرقام من الآيبان.

4-إرفاق صوره الآيبان .

5-بعد ذلك يتم تقديم الطلب.

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