

سكاكا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

رفع الدكتور محمد بن عبدالله الشايع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لما يبذله من جهود لتطوير العملية التعليمية، داعيًا الله أن يكون محل هذه الثقة الغالية، وأن يعينه على هذه المسؤولية، ليسهم في خدمة وطنه وقيادته، ويواصل العمل في تطوير جامعة الجوف ومواصلة مسيرتها الطموحة، وتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:30ت م

0076



سكاكا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسرفع الدكتور محمد بن عبدالله الشايع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة الجوف.وأعرب عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لما يبذله من جهود لتطوير العملية التعليمية، داعيًا الله أن يكون محل هذه الثقة الغالية، وأن يعينه على هذه المسؤولية، ليسهم في خدمة وطنه وقيادته، ويواصل العمل في تطوير جامعة الجوف ومواصلة مسيرتها الطموحة، وتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:30ت م0076

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الشايع يشكر القيادة بمناسبة تكليفه برئاسة جامعة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.