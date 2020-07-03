السعودية اليوم/ 1665 طلباً استقبلها مركز خدمة العملاء بأمانة الشرقية



الدمام 12 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

استقبل مركز خدمة العملاء بأمانة المنطقة الشرقية خلال شهر يونيو الماضي 1665 طلباً عبر نظام خدمة المركز، حيث جرى التعامل معها بمراجعة الطلب وتنفيذه، أو تحويل الطلب إلى الوكالة أو الإدارة أو البلدية المعنية لمعالجته وإنهائه، وتحديد موعد إذا استدعت الحاجة لحضور المستفيد.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان أن فريق العمل بخدمة العملاء حريصون على سرعة تنفيذ الطلبات من خلال استقبال عدد كبير منها خلال اليوم الواحد، مشيرا إلى أن إدارة خدمة العملاء تستقبل المكالمات والطلبات خلال مدة الدوام الرسمي الخاص بالأمانة.

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16:06ت م

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