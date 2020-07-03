السعودية اليوم / الدكتور صفحي يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة بيشة



أبها 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

رفع الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال :" إن التعليم العالي خطى خطوات متقدمة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها الموافقة الكريمة على النظام الجديد للجامعات وتشكيل مجلس شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأمر الذي يسهم في تعزيز التطور الأكاديمي والتقدم البحثي بما يعود بالنفع على الوطن"، مشيراً إلى أن ذلك يحقق نقلة نوعية تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة لتتبوأ المؤسسات الأكاديمية مراكز متقدمة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور صفحي أنه سيكمل مسيرة البناء التي تشهدها جامعة بيشة التي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها، وذلك بفضل الله ثم بجهود منسوبيها ومنسوباتها، مشيراً إلى أن الجميع سيواصلون العمل كفريق واحد نحو بناء مجتمع معرفي تنافسي من خلال بيئة تعليمية متطورة وبحوث علمية ومبادرات وشراكات مجتمعية فاعلة،منوهاً بالدعم المستمر الذي تحظى به الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بوصف الجامعة من الصروح العلمية الاستراتيجية التي تخدم العلم والمعرفة بالمنطقة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد، مثمنًا متابعة وتشجيع معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:01ت م

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أبها 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسرفع الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- ، بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة بيشة.وقال :" إن التعليم العالي خطى خطوات متقدمة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها الموافقة الكريمة على النظام الجديد للجامعات وتشكيل مجلس شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأمر الذي يسهم في تعزيز التطور الأكاديمي والتقدم البحثي بما يعود بالنفع على الوطن"، مشيراً إلى أن ذلك يحقق نقلة نوعية تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة لتتبوأ المؤسسات الأكاديمية مراكز متقدمة على مستوى العالم.وأكد الدكتور صفحي أنه سيكمل مسيرة البناء التي تشهدها جامعة بيشة التي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها، وذلك بفضل الله ثم بجهود منسوبيها ومنسوباتها، مشيراً إلى أن الجميع سيواصلون العمل كفريق واحد نحو بناء مجتمع معرفي تنافسي من خلال بيئة تعليمية متطورة وبحوث علمية ومبادرات وشراكات مجتمعية فاعلة،منوهاً بالدعم المستمر الذي تحظى به الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بوصف الجامعة من الصروح العلمية الاستراتيجية التي تخدم العلم والمعرفة بالمنطقة.وأعرب عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد، مثمنًا متابعة وتشجيع معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:01ت م0070

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