السعودية اليوم / 61 جامعاً ومسجداً تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة بمحافظة طريف



طريف 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أدى جموع المصلين في محافظة طريف اليوم صلاة الجمعة في 61 جامعا ومسجدا أعدتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ورصدت وكالة الأنباء

// انتهى //

15:44ت م

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طريف 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأدى جموع المصلين في محافظة طريف اليوم صلاة الجمعة في 61 جامعا ومسجدا أعدتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" جاهزية الجوامع والمساجد مع توافد المصلين والتزامهم بالإجراءات والاحتياطات المتبعة والجهود المبذولة من إدارة المساجد بالمحافظة، بمشاركة القطاعات الأمنية والمتطوعين في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وعدد من المتطوعين الصحيين لإجراء الفرز البصري وتقديم التوعية الصحية للمصلين والتأكيد على المصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي بمسافة مترين، وضرورة لبس الكمامة ، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.// انتهى //15:44ت م0068

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