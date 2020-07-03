السعودية اليوم / الدكتورة الصفدي تشكر القيادة بمناسبة تكليفها برئاسة الجامعة السعودية الإلكترونية



الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

رفعت الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعدت هذه الثقة الغالية وسامًا تعتز به ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء مع منسوبي ومنسوبات الجامعة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والعمل على نهضة وتقدم قطاع التعليم الجامعي في المملكة بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وعبرت عن الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تجده الجامعة السعودية الإلكترونية من دعم واهتمام ومتابعة وتسخير جميع الإمكانات للجامعة لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة النهضة التعلمية التي تشهدها المملكة.

وأوضحت الدكتورة الصفدي أنها تتطلع مع جميع مسؤولي ومنسوبي الجامعة إلى مواصلة التميز والنجاح وتوفير البيئة التعليمية التي ينشدها كل طلبة الجامعة في كل التخصصات والمراحل والفروع ليكملوا تعليمهم بكل اقتدار وتميز، داعية الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظها من كل مكروه.

// انتهى //

15:38ت م

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الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسرفعت الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تكليفها برئاسة الجامعة السعودية الإلكترونية.وعدت هذه الثقة الغالية وسامًا تعتز به ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء مع منسوبي ومنسوبات الجامعة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والعمل على نهضة وتقدم قطاع التعليم الجامعي في المملكة بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.وعبرت عن الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تجده الجامعة السعودية الإلكترونية من دعم واهتمام ومتابعة وتسخير جميع الإمكانات للجامعة لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة النهضة التعلمية التي تشهدها المملكة.وأوضحت الدكتورة الصفدي أنها تتطلع مع جميع مسؤولي ومنسوبي الجامعة إلى مواصلة التميز والنجاح وتوفير البيئة التعليمية التي ينشدها كل طلبة الجامعة في كل التخصصات والمراحل والفروع ليكملوا تعليمهم بكل اقتدار وتميز، داعية الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظها من كل مكروه.// انتهى //15:38ت م0066

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