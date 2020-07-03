السعودية اليوم / سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيساً للجامعة الإسلامية

المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة تكليفه رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ونوه سموه بحرص القيادة الحكيمة على المسيرة التعليمية وتوفير كل السبل لدعمها وتطويرها، مُشيراً إلى ما حققته الجامعة الإسلامية من مكتسبات كبيرة ومهمة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.
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15:17ت م
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