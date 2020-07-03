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حالات كورونا تتخطى 200 ألف.. توقعات وزير الصحة المؤلمة تتحقق
التأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تخطت حالات كورونا في السعودية 200 ألف حالة بعد الإعلان عن الحالات التي تم رصدها خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليتحقق بذلك ما توقعه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في قبل 3 أشهر تقريبًا.
200 ألف حالة في 3 أشهر
وفي يوم 7 أبريل الماضي توقع وزير الصحة أن تصل حالات كورونا في السعودية إلى 200 ألف، مشيرًا إلى إن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات، محذرًا من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار “كلنا مسؤول”، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.
الالتزام بالإجراءات والتدابير
وأشار وزير الصحة إلى أن بعض الدراسات توقعت أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولًا إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات.
عدد الحالات النشطة
وكشفت وزارة الصحة عن تعافي (2945) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (140614) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (59385) حالة، من بينها (2291) حالة حرجة تتلقى
العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (201801) حالة، توفي منهم (1802) حالة.
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