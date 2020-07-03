محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية. Advertisements 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 03:42 PM "محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي" "محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي" احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية. الكلمات المفتاحية ، "محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي" ،

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