محمد بن مسعود - الدمام - الأرجنتيني إيفر بانيجا يمدد عقده مع إشبيلية الإسباني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-03 أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم الجمعة، موافقتها على تمديد عقد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا مع فريق إشبيلية الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي على أن يلتحق الأرجنتيني بتدريبات الشباب خلال فترة التحضيرات للموسم الرياضي المقبل.

وتعاقد الشباب مع الدولي الأرجنتيني لمدة 3 أعوام ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان . 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 03:33 PM Advertisements بعد موافقة الشباب السعودي .. حتى نهاية الموسم بعد موافقة الشباب السعودي .. حتى نهاية الموسم أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم الجمعة، موافقتها على تمديد عقد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا مع فريق إشبيلية الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي على أن يلتحق الأرجنتيني بتدريبات الشباب خلال فترة التحضيرات للموسم الرياضي المقبل.

وتعاقد الشباب مع الدولي الأرجنتيني لمدة 3 أعوام ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثامن (31 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان . ، الأرجنتيني إيفر بانيجا يمدد عقده مع إشبيلية الإسباني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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