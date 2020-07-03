شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : تدمير (4) طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح العقيد المالكي الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.
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