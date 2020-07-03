شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : أكثر من 100 مصاب بكورونا استفادوا من العلاج ببلازما الدم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 100 مصاب بكورونا استفادوا من العلاج ببلازما الدم. وبينت الوزارة أن بلازما الدم يحتوي على العديد من المكونات التي تساعد جسم الإنسان على التعافي ومن أهمها الأجسام المضادة للميكروبات

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