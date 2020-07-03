روسيا: إعلان القاهرة يمكن أن يشكل أساسا للحوار الليبي الليبي المزيد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، أن إعلان القاهرة بشأن ليبيا يمكن أن يشكل أساسا للحوار الليبي الليبي.



وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا "إعلان القاهرة".

وقال الرئيس المصري، في مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة، إن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تدعم وقف إطلاق النار الفوري في ليبيا وإطلاق الحوار الليبي- الليبي.

وكشف عن أن روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا والتي ستعمل من تونس.

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جاء ذلك خلال اجتماع لافروف في موسكو اليوم، برئيس مجلس النواب الليبي الذي وصل أمس في زيارة رسمية لروسيا.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن قرارات المجلس الرئاسي تسقط بالإجماع وفقا لاتفاق الصخيرات.





وأشار إلى أن رئيس ما يسمي بالحكومة الليبية في طرابلس فايز السراج أصدر قرارات أحادية مخالفة لاتفاق الصخيرات.

وفي وقت سابق،اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

وشددت المسؤولة الروسية، خلال اللقاء، على أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا يتأتى عبر المفاوضات بين الأطراف المعنية.