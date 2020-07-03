التحالف يعترض ويدمر 4 طائرات مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (٤) طائرات بدون طيار (مفخخة) ، اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة , منها (٣) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

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وأوضح العقيد المالكي الكفاءه العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وافشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد اطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.

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