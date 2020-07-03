فيديو.. ضربات أمنية ناجحة والجناة في قبضة رجال الأمن

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الجهات الأمنية خلال الأيام الأخيرة في القبض على عدد من المتورطين في الجرائم بمدن ومناطق المملكة.

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ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن جانبًا من العمليات حيث ألقت الجهات الأمنية القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمدًا بمركبتيهما، وقد تم إيقافهم جميعًا، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تم القبض على تشكيل عصابي، مكون من 17 مقيمًا، تورط بالاحتيال على مواطنين ومقيمين خلال ممارسة نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة من الشركات المصرحة، بالإضافة إلى متاجرتهم بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث اتخذوا شقتين سكنيتين في حيي العزيزية والعمل بمدينة الرياض مقرًا لجرائمهم.

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