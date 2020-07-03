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رصد منتحل صفة مراقب البلدية وكاتب العبارات المسيئة ببريدة
تم إحالة الموضوع للجهات الأمنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أمانة القصيم أنها رصدت سلوكًا من أحد الأشخاص يقوم بكتابة عبارات سيئة على جدران البيوت ويدعي أنه من منسوبي البلدية.
وقالت الأمانة عبر تويتر: إنه قد تم رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب البلدية ويقوم بالكتابة على جدران المنازل بشكل مسيء بأحد أحياء مدينة بريدة وتم إحالة الموضوع للجهات الأمنية.
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