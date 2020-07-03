- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم ساعة صحة تدعم اللياقة البدنية في المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ساعة صحة تدعم اللياقة البدنية في المنازل
أطلقها تعليم عسير بالتعاون مع برنامج طب الأسرة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس اجتماعًا تحضيريًا بفريق العمل في برنامج “ساعة صحة”، الذي تعتزم الإدارة العامة للتعليم تنفيذه بالشراكة مع البرنامج المشترك لطب الأسرة والمجتمع بخميس مشيط، ونادي أبعاد الرياضي.
وجرى خلاله إقرار الخطة التنفيذية وتوزيع المهام واستعراض آليات التنفيذ، وذلك في إطار مبادرة نشامى عسير التي أطلقها سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
ويهدف البرنامج إلى دعم اللياقة البدنية في المنازل، ورفع الثقافة الرياضية الصحية في المجتمع، وتحسين جودة الصحة العامة بالإضافة إلى تقديم أنشطة بدنية وتوصيات لمراعاة بعض الحالات المزمنة، فيما يستهدف شرائح المجتمع في المنطقة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة صحة تدعم اللياقة البدنية في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.