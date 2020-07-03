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ساعة صحة تدعم اللياقة البدنية في المنازل

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2020-07-03

ساعة صحة تدعم اللياقة البدنية في المنازل

أطلقها تعليم عسير بالتعاون مع برنامج طب الأسرة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس اجتماعًا تحضيريًا بفريق العمل في برنامج “ساعة صحة”، الذي تعتزم الإدارة العامة للتعليم تنفيذه بالشراكة مع البرنامج المشترك لطب الأسرة والمجتمع بخميس مشيط، ونادي أبعاد الرياضي.

وجرى خلاله إقرار الخطة التنفيذية وتوزيع المهام واستعراض آليات التنفيذ، وذلك في إطار مبادرة نشامى عسير التي أطلقها سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

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ويهدف البرنامج إلى دعم اللياقة البدنية في المنازل، ورفع الثقافة الصحية في المجتمع، وتحسين جودة الصحة العامة بالإضافة إلى تقديم أنشطة بدنية وتوصيات لمراعاة بعض الحالات المزمنة، فيما يستهدف شرائح المجتمع في المنطقة.

 

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