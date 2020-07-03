السعودية | السعودية: القبض على مواطن أساء للمرأة السعودية العاملة

شكرا لقرائتكم السعودية: القبض على مواطن أساء للمرأة السعودية العاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبضت شرطة مكة المكرمة على شخص قام بالإساءة إلى المرأة السعودية، واصفاً إياها بعبارات تتنافى من القيم والآداب العامة، بعد رواج محتوى معلوماتي على منصات التواصل الاجتماعية بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم المرأة وتمكينها في المجتمع.

حيث أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لشخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب، والقبض عليه وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

وعلى الصعيد نفسه، صرح مصدر مسؤول في مركز الرصد النيابي في النيابة العامة، وثق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأة السعودية وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.