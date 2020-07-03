محمد بن مسعود - الدمام - 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:43 PM بمعدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين بالفيديو.. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف برامج تعقيم المصليات داخل الحرم النبوي بالفيديو.. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف برامج تعقيم المصليات داخل الحرم النبوي أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف تكثيف برامج تعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي، من خلال معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.

وبثت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو يظهر عمليات تعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي، باستخدام معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين. Advertisements الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف برامج تعقيم المصليات داخل الحرم النبوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف برامج تعقيم المصليات داخل الحرم النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.