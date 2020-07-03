محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حالات الشفاء إلى 9.158 حالة سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة. وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.المغرب فيروس كورونا الجديد 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:46 PM Advertisements ارتفاع حالات الشفاء إلى 9.158 حالة المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا" المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة. وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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