شكرا لمتابعة خبر عن أمانة القصيم تعلق على عبارات منسوبة للبلدية تشوه المنازل في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): نفت امانة منطقة القصيم اليوم الجمعة مسؤوليتها عن كتابة بعض العبارات بشكل مسئ على جدران المنازل في بريدة . نفت امانة منطقة القصيم اليوم الجمعة مسؤوليتها عن كتابة بعض العبارات بشكل مسئ على جدران المنازل في بريدة . واكدت الأمانة ان شخص انتحل صفة مراقب البلدية وقام بهذا السلوك المخالف في احد الأحياء . وأكدت انها قامت بتحويل الأمر للجهات الأمنية للتعرف على هوية هذا الشخص وإتخاذ الإجراءات النظامية .

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