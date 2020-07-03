شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يتحدون كورونا ويواصلون «عانية» الزواج إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسببت جائحة كورونا في العديد من التغييرات بالمملكة والعالم إلا أنها لم تستطع هزيمة أجمل العادات الموروثة في الشعب السعودي خاصةً في المناسبات .

وكما استطاع المواطنون الإحتفال بعيد الفطر رغم الأزمة واستغلال التكنولوجيا في صلة الرحم ومشاركة الطقوس في المناسبات المختلفة ، حرص المواطنون ايضاً على استمرار عانية الزواج او الرفد إلكترونياً .

وأكد المواطنون انهم لم يتخلوا عن تلك العادة حتى ولو لم يتمكنوا من حضور الحفل بسبب اقتصار حفلات الزفاف على 50 فرد فقط ، ويقومون بمراسلة العانية او الرفد "المبالغ النقدية " للعروسين بالتحويل الإلكتروني او شحن الهدايا لهم عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي ، وفقاً للعربية .

الجدير بالذكر أن هذه العادة ترتبط بوجدان المواطنين حيث تعتبر مباركة ومساعدة لتلبيةمتطلبات الزفاف وتقوية للأواصر الإجتماعية .