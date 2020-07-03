شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف در فعل الدول بعد وقف تصدير المملكة للبترول في حرب 1973 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، رد فعل الدول عقب قرار المملكة بوقف تصدير البترول في حرب 1973. كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، رد فعل الدول عقب قرار المملكة بوقف تصدير البترول في حرب 1973. وأوضح، في تصريحات له، أن الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا بدأت تطلب ود المملكة لإعادة تصدير البترول. وأضاف أن اليابان بدأت أيضا تهتم بدول المنطقة، وأجرت العديد من الاتصالات لدفع المملكة للتراجع عن قرارها. ونوه بأن بعض الدول العربية كان لها مواقف غريبة، مثل ليبيا التى أعلنت تأميم المنشآت البترولية، ولم يصدر عنها ما يدل على الالتزام بحظر التصدير.

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