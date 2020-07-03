شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم باكستاني يروي قصته مع صناعة العقال المحلي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد عبدالله طيف، مقيم باكستاني، قصته مع صناعة العقال المحلي بالرياض.

وأوضح المقيم أن العقال شد انتباهه منذ لحظة وصوله إلى الرياض عام 2008، وقرر أن يعمل به.

وأضاف، خلال حديثه لقناة العربية، أنه يعمل في محله بسوق الزل، مؤكدًا أنه يحب هذه المهنة كثيراً.