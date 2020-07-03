شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، والداير بني مالك ، والحرث والدرب ، والريث ، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.