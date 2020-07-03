شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على ليلك الصفدي أول إمرأة تترأس جامعة بالمملكة للجنسين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصلت الدكتورة ليلك الصفدي على لقب أول إمرأة تترأس جامعة بالمملكة تضم الجنسين، وذلك بعد صدرو موافقة المقام السامي بتعيينها رئيسا للجامعة الإلكترونية.

وتخرجت الصفدي في جامعة ولونغونغ وهي حاصلة على دكتوراه في علوم الحاسب الآلي، وماجستير علوم الحاسب والتخصص في هندسة البرمجيات، وتولت عدة مناصب منها: ” عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية.” كما عملت كمستشارة لمحافظ الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الإلكترونية.

وعملت كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عاماً في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية، بالإضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع. شاركت بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية في مجالات البحث ذات الاهتمام، مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتجاري، وعملت كنائب للرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير الماضي.