شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح طريقة السماح للمواطنين بالسفر للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرة العامة للجوازات اليوم الجمعة انه يمكن سفر المواطنين للخارج أثناء تعليق الرحلات الجوية الخارجية في الحالات الطارئة والإستثنائية . أكدت المديرة العامة للجوازات اليوم الجمعة انه يمكن سفر المواطنين للخارج أثناء تعليق الرحلات الجوية الخارجية في الحالات الطارئة والإستثنائية . وقالت "الجوازات "انه يجب توجيه برقية لوزارة الداخلية او وزارة الصحة على الرقم " 969 " يوضح الطلب والأسباب . جاء ذلك رداً على مواطن أكد ان لديه ضرورة تستدعي السفر للخارج متسائلاً عن الإجراء المطلوب لذلك .

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