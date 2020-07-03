إصابة صاحب الصورة الشهيرة لتقبيل علم المملكة مسفر الغامدي بـ «كورونا»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف نجل مسفر بن جمعان الغامدي صاحب الصورة الشهيرة لتقبيل علم المملكة، إصابة والده بفيوس كورونا. كشف نجل مسفر بن جمعان الغامدي صاحب الصورة الشهيرة لتقبيل علم المملكة، إصابة والده بفيوس كورونا. وقال ابنه عبدالله عبر حسابه "تويتر" بأن والده يرقد في مستشفى الباحة، وطلب من متابعيه الدعاء له. Advertisements وتفاعل المغردون في "تويتر" مع التغريدة بشكل كبير من خلال الدعاء لوالده بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

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