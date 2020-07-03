شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن لا يتم إحتساب الدعم بأثر رجعي للتابعين الذين سقطوا سهوا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف حساب المواطن بأنه لا يتم إحتساب مبلغ الدعم بأثر رجعي للتابعين" الذين سقطوا من الإضافة على حساب المستفيد الرئيسي سهوً". كشف حساب المواطن بأنه لا يتم إحتساب مبلغ الدعم بأثر رجعي للتابعين" الذين سقطوا من الإضافة على حساب المستفيد الرئيسي سهوً". وقال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر حسابه "تويتر"بأن مبلغ الدعم يحتسب من تاريخ صدور نتائج الأهلية، من غير إحتساب الدفعات السابقة" وكان ذلك ذلك ردًا على أحد المستفيدين ، له طفلان، ولم يضف بياناتهما لحسابه سهوًا، وأضافهما في وقت لاحق، مستفسرًا حول استحقاهما للدعم بأثر رجعي عن الفترة السابقة من عدمه؟.

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