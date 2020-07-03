السعودية اليوم / المغرب تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 246 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة ، مشيرةً إلى ارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9.158 حالة .

// انتهى //

13:32ت م

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الرباط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وحالة وفاة واحدة .وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة ، مشيرةً إلى ارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9.158 حالة .// انتهى //13:32ت م0043

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