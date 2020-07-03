السعودية اليوم / "المياه الوطنية" توفر أكثر من 30 ألف م3 يومياً لمواكبة الطلب على المياه بقطاع سراة الباحة



الباحة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، عن توفير أكثر من 30 ألف متر مكعب من مياه الشرب لقطاع سراة بمنطقة الباحة لمواكبة الطلب على المياه خلال فصل الصيف، وفق التوافق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وزيادة معدلات الانتاج من الآبار الجوفية ومحطات تنقية مياه السدود.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع أن الإدارة وضعت خطط تشغيلية عاجلة لمواكبة الطلب على المياه بقطاع السراة بمنطقة الباحة في ظل زيادة الطلب عليها خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن المنطقة بدأت في استقبال كميات المياه الاضافية من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنسبة 30% إضافية لحصة المنطقة، إضافة إلى زيادة معدلات الانتاج من مصادر المياه الجوفية بالمنطقة ومحطات السدود بنسبة 60% وبشكل تدريجي خلال السبعة أيام القادمة.

وأضاف آل فايع أن كميات المياه الاضافية بلغت أكثر 30,300 متر مكعب في اليوم، لتصل كميات التوزيع اليومية في المنطقة يوم الاربعاء المقبل إلى أكثر من 100,800 ألف متر مكعب في اليوم، فيما تبلغ كميات المياه في الاوضاع التشغيلية الطبيعية 70,500 ألف متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن الخطط التشغيلية شملت زيادة ساعات العمل بمحطات التعبئة بمحافظات سراة الباحة والبالغة 15 محطة تعبئة إلى 14 ساعة عمل في اليوم وبمتوسط 1,335 رحلة صهريج يومياً.

وطمأن آل فايع عملاء الشركة بالمنطقة بأن العمليات التشغيلية في قطاع السراة بمنطقة الباحة ستصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الأيام القليلة القادمة مع اكتمال تنفيذ الأعمال والإجراءات التشغيلية من مصادر المياه بالمنطقة، التي يتم الاستفادة منها تدريجياً لمواكبة الطلب على المياه، داعياً المستفيدين إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتحسين سلوكيات استخدامها.

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12:58ت م

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