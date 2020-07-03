كيف يكشف لسانك عن صحتك بـ 7 علامات ؟

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشف أطباء الأسنان عن التغيرات الشائعة التي تحدث في اللسان، والتي يمكن أن تخبرك بمعلومات عن صحتك، بما في ذلك البقع البيضاء والتقرحات المؤلمة والتورم.

وقال الأطباء إن اللسان يمكن أن يوفر لك أدلة حول صحتك العامة، ويخبرك بأن عليك الذهاب للطبيب، بحسب ما عرض موقع ديلي ميل البريطاني.

1- اللسان الأبيض:

عادةً ما تتكون البقع البيضاء على اللسان بسبب سوء نظافة الفم أو التدخين، ولعلاج ذلك تأكد من تنظيف لسانك بالجانب الخلفي الوعر لفرشاة الأسنان، وإذا لم تجد اختلافًا بعد أسبوعين، فمن المستحسن زيارة الطبيب لإجراء فحص.

وتحدث هذه البقع بسبب تكاثر البكتيريا وتفاعلها مع بقايا الطعام والخلايا الميتة.

2- لسان الفراولة:

يمكن أن يشير اللسان الوردي الغامق إلى أن براعم التذوق تتفاعل بشكل سيئ مع طعام معين، وقد يشير إلى نقص في حمض الفوليك أو فيتامين ب 12، وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا وراء لسان الفراولة هو جفاف الفم؛ لذا من الأفضل شرب الماء بكثرة.

وغالبًا ما يكون لسان الفراولة المصحوب بالتهاب الحلق علامة على وجود عدوى.

ويمكن علاج الحالات بسهولة بالمضادات الحيوية؛ لذا يوصى بزيارة الطبيب على الفور لإجراء فحص.

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3- نتوءات اللسان:

إذا تناولت طعامًا حارًا ستشعر بهذه النتوءات الصغيرة على لسانك، والتي عادةً ما تختفي من تلقاء نفسها بسرعة، لكن في بعض الأحيان تظهر نتوءات أخرى مصحوبة بألم مزعج، وهي ما تًسمى بالهربس، وعادة ما تختفي أيضًا بعد فترة من تلقاء نفسها، ولكن يمكن علاجها لتسريع عملية الشفاء.

4- حواف وتشققات اللسان:

في أغلب الأحيان يكون تشقق اللسان أمرًا وراثيًا، لكن لسوء الحظ فإن الطعام يعلق في هذه التشققات ويسبب رائحة كريهة للفم ويساعد على نمو البكتيريا الضارة.

5- تضخم اللسان:

يمكن أن يصاب اللسان بتورم خفيف بعد تناول الأطعمة الساخنة أو عضه عن طريق الخطأ، ويزول بنفسه تلقائيًا، لكن التورم الشديد أمر مختلف ويمكن أن يكون علامة على أن لديك حساسية تجاه نوع من أنواع الطعام.

ويُضعف التورم الضخم للسن مجرى التنفس، وهو أمر خطير بشكل واضح، لذلك يجب التماس العناية الطبية على الفور.

6- سرطان الفم:

هناك أنواع مختلفة من السرطان يمكن أن تتشكل على اللسان، وتزيد الخطورة عند الأشخاص المدخنين أكبر من 40 عامًا، حيث يلاحظ معظمهم قرحة أو ورمًا مستمرًا على جانب اللسان.

وتشمل الأعراض الأخرى وجود بقع حمراء أو بيضاء أو نزيف أو خدر غير عادي، فإذا كنت تعاني من أي أعراض فمن المهم زيارة طبيبك على الفور.

7- ألوان اللسان المختلفة:

يدل اللسان الأحمر على وجود أمراض معدية والتهابات مزمنة، أما الأحمر الفاتح فيشير إلى أمراض القلب والدم، والأصفر هو مؤشر لمشاكل المعدة والكبد، أما البنفسجي قد يكون دليلًا على أمراض الرئة والقلب، والأزرق مؤشر على أمراض الكُلى، والشاحب هو مؤشر لنقص الفيتامينات والتغذية، واللون الرمادي مؤشر على أمراض الجهاز الهضمي.

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