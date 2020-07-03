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ليلك الصفدي أول امرأة تتولى رئاسة الجامعة الإلكترونية
تمتلك مسيرة عملية مميزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصبحت الدكتورة ليلك الصفدي أول امرأة ترأس جامعة سعودية تضم طلابًا من الذكور والإناث، وتعد من الكفاءات العلمية المميزة بعد صدور موافقة المقام السامي على تعيينها رئيسة للجامعة الإلكترونية ضمن 5 رؤساء جامعات أخرى.
من هي ليلك الصفدي؟
تمتلك الصفدي مسيرة عملية مميزة حيث عملت كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية، بالإضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع.
مارست ليلك الصفدي العمل على وضع خطط تنفيذية ناجحة في تطوير الاستراتيجيات وتقييم المبادرات كجزء من برنامج التحول الوطني السعودي، وهي عضو في عدد من مجالس التوجيه والاستشارات.
شاركت ليلك الصفدي بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية في مجالات البحث ذات الاهتمام، مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتجاري، وعملت كنائب للرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير الماضي.
مسيرة عملية مميزة
تخرجت الصفدي في جامعة ولونغونغ وهي حاصلة على دكتوراه في علوم الحاسب الآلي، وماجستير علوم الحاسب والتخصص في هندسة البرمجيات، وهي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية.
عملت كمستشارة لمحافظ الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الإلكترونية.جديد الأخبار
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