وفاة الإعلامي حسين الفراج بعد صراع طويل مع المرض

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى عدد من المواطنين الكاتب والإعلامي حسين الفراج الذي انتقل إلى جوار ربه فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

قامة إعلامية مميزة

في البداية قال عادل الفراج: فقدنا فجر هذا اليوم قامة إعلامية.. ومحبًا ومخلصًا لدينه ووطنه.. نعم الرجل ابن العم حسين بن سعد الفراج نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.. لا تنسونه في هذا اليوم الفضيل من دعائكم”. وقال سلطان بن راشد: “توفي أخي أبو فيصل حسين الفراج بعد عناء طويل مع المرض ادعوا له بالرحمة والمغفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

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صحافي لامع وتاجر ناجح

أما ناشر موقع إيلاف عثمان العمير فقال: “حسين الفراج نهر من الحب والسعادة والمعاناة والحزن، أيام طوال من الصداقة والألفة والدموع.. تعارفنا في الجزيرة وعملنا جنبًا إلى جنب.. تشاركنا في السفر والحضر، ابتعدنا.. لكن القلوب تتنافس في الوله.. أذكر فرحنا وصبيانيتنا أكثر ما أذكر الجروح والآلام، وصيحات الفشل.

وتابع العمير: كان عزيزًا على النفس والتنفس، على الحنايا والضلوع والأوردة.. كان صحافيًا لامعًا وتاجرًا ناجحًا وصديقًا عظيمًا سأبكيه أيامًا غير معدودات بل ما تبقى لي من العمر، كم هو مذل ذاك الفراق.. مذل هذا الحزن غارق بالدمع فقدان حسين الفراج.

ونعى سلطان آل فراج الفقيد بالقول: “الحمد لله على قضائه وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنا في مصيبتنا، انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الغالي حسين بن سعد الفراج اللهم اغفر له وارحمه واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم أنزله الفردوس الأعلى من الجنة”.

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