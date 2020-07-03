عرض لوحة بالفحم لـ بيكاسو بـ 11 مليون دولار.. ما قصتها؟

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت دار مزادات سوثبي العريقة أنها ستقدم رسمة بالفحم من يد الفنان الإسباني الشهير بيكاسو تظهر لأول مرة في مزاد، وتعود لعام 1931.

وسيتم فتح المزاد بـ 11 مليون دولار، وهو رقم ضخم للغاية يفوق التوقعات.

وكان بيكاسو شخصيًا يحتفظ بهذه الصورة حتى وفاته في عام 1973، حيث تسلط قطعة الفن غير المعروفة والتي تظهر لأول مرة علنًا، الضوء على واحدة من أشهر قصص الحب والخيانة في القرن العشرين.

وتُسمى اللوحة Femme endormie وكانت تُقدر بـ 7.5 مليون دولار، قبل أن تعلن دار المزادات أنها تستحق 11.22 مليون دولار.

وقالت هيلينا نيومان، رئيسة قسم الفن في سوثبي لصحيفة الغارديان: ليست مجرد رسمة فحم، إنها جوهرة ثمينة وجميلة للغاية، لقد طبق تقنية نادرة تتميز بالعفوية.

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ملهمة بيكاسو:

عندما رسم بيكاسو هذه الصورة، كان يبلغ العمر 45 عامًا، لكنه وقع في غرام الصبية ماري تيريز والتر ذات الـ 17 ربيعًا، وكانا التقيا في باريس عام 1927، ووعدها بأنهما سيقومان بأشياء رائعة معًا.

استمرت علاقتهما لعدة سنوات، ألهمته فيها الصبية بعدد من الأعمال الفنية الجميلة التي شملت اللوحات والرسومات والمنحوتات، والتي يقول النقاد إنها مجموعة من أعظم أعماله، وذلك حتى اكتشفت زوجته أولغا خوخلوفا العلاقة السرية وتركته بعد أن عبرت عن اشمئزازها منه.

وقال حفيده أوليفييه ويدماير بيكاسو إن جده وُلد من جديد بعد معرفة ماري.

وكان قد تم شراء لوحة Femme endormie من قبل شخص غير معروف عام 1986 ولم يتم عرضها علنًا منذ ذلك الحين.

وفي المقابل، تم بيع لوحات بيكاسو المستوحاة من ماري بالملايين في كثير من الأحيان، منها: أوراق خضراء Green Leaves مقابل 66 مليون جنيه إسترليني، والحلم Le Rêve مقابل 103 ملايين جنيه إسترليني.

وتشكل Femme endormie جزءًا من مجموعة خاصة من الأعمال التي تحكي قصة الفن الأوروبي الطليعي في القرن العشرين.

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