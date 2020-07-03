أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، والداير بني مالك ، والحرث والدرب ، والريث ، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

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حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة على مناطق ( نجران ، جازان، عسير ، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

تحذير من غبار القنفذة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث ،والأجزاء الساحلية .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً .

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