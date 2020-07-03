السعودية | بسبب كورونا.. "عانية" الزواج إلكترونية في السعودية

شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. "عانية" الزواج إلكترونية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن عادة "العانية" الاجتماعية لم تنقطع في السعودية. وتعد "العانية" أو كما تسمى "الرفد"، صورة من صور العادات الاجتماعية القديمة التي لها إرث في المجتمع السعودي، تتمثل في تقديم معونة مادية أو عينية من ضيوف العروسين في ليلة زواجه.

في حين العيش في ظل الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والخوف من العدوى، تحولت هذه العادة من تقديمها يداً بيد للعروسين إلى تحويلها إلكترونيا.

تعبيرية

عضو الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بمنطقة مكة المكرمة، محمد القرشي، قال لـ"العربية.نت": "في ظل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة، المتمثلة في التباعد الاجتماعي وأخذ الحيطة والحذر، وعدم حضور أكثر من 50 شخصا داخل صالات الأفراح، من خلال هذه الأمور استمر الكثير من أفراد المجتمع في تقديم العانية والرفد للعروسين، وذلك دعماً منهم لهم واستمرارا لهذه العادة المجتمعية الجميلة".

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وأضاف: "في ظل جائحة كورونا أصبحت العانية تقدم لمن يرغب من أهل وأصدقاء العروسين عن طريق تحويل مبلغ إلى أحد العروسين، أو إرسال هدايا عينية من الأهل والأصدقاء إلى العريس والعروسة وإيصالها إلى منازلهم عن طريق تطبيقات التوصيل".

أما المستشار التربوي عبدالله الدهاس فقال: "إن الرفد أو العانية تعد من عناصر التكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي، لتقوية أواصر الألفة والمودة والمحبة بين أفراد المجتمع".

وأضاف: "العانية هي مبلغ من المال يسلمه المدعوون لحفل الزواج، إلى المتزوج أو المتزوجة للمساهمة في توفير المبالغ المالية التي يصرفها المتزوج أو المتزوجة، من أجل إقامة حفل الزواج وكماليات ليلة العمر، والتي أصبحت الآن مقتصرة على عدد من أهل العروسين، حيث تسلم العانية إلكترونيا أمر مهم في ظل التحذيرات من فيروس كورونا".