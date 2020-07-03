حساب المواطن: حالة تَحرِم المستفيد من احتساب الدعم بـ«الأثر الرجعي»

منذ تاريخ صدور نتائج الأهلية
قال برنامج حساب المواطن، إنه لا يتم احتساب مبلغ الدعم بأثر رجعي للتابعين «الذين سقطوا من الإضافة على حساب المستفيد الرئيس سهوًا»، مؤكدًا أن مبلغ الدعم يحتسب من تاريخ صدور نتائج الأهلية.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- إنه «يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية، من غير احتساب الدفعات السابقة».
جاء ذلك ردًا على مواطن، له طفلان، ولم يضف بياناتهما لحسابه سهوًا، وأضافهما في وقت لاحق، مستفسرًا حول استحقاهما للدعم بأثر رجعي عن الفترة السابقة من عدمه؟
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