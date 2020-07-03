مديرية الجوازات: سفر السعوديين للخارج حاليًا يقتصر على الحالات الإنسانية

يشترط موافقة وزارتي الداخلية أو الصحة

قالت المديرية العامة للجوازات، إن سفر السعوديين للخارج في الوقت الحالي يقتصر على الحالات الإنسانية والاستثنائية فقط. وذكرت الجوازات، عبر حسابها بتويتر، أنه «فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية يُرجى توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم ٩٦٩». وبينت مديرية الجوازات أن البرقية يجب أن «تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات». جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين، حول إمكانية سفره في الوقت الحالي إلى مصر. Advertisements اقرأ أيضًا: «الجوازات»: تحدد خطوات حجز المواعيد الإلكترونية بدون التسجيل في «أبشر» «الجوازات»: خدمة الرسائل والطلبات مستمرة عبر منصة «أبشر»

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