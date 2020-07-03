الأمن العام لضحايا شركات الفوركس المحتملين: «ضع نهاية للقصة قبل بدايتها»

جدد الأمن العام التحذير من إعلانات الفوركس غير المرخصة، مشيرًا إلى ضرورة تجنبها فور ظهورها، وقال الأمن العام (عبر حسابه الرسمي بتويتر) إنه يجب وضع نهاية للقصة قبل بدايتها.

وفيما بيَّن الأمن العام أنه يجب غلق الإعلانات فور ظهورها، فقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قد حذرت في وقت سابق من شركات الفوركس غير المرخصة، والتي تستخدم قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال على المستخدمين.

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