ليلك الصفدي.. السيرة الذاتية لأول امرأة ترأس جامعة سعودية

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسًا للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين الذكور والإناث.

وجاء إعلان آل الشيخ بالموافقة الملكية على تعيين 5 رؤساء للجامعات، ومن بينهم الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيسًا للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيسًا لجامعة الجوف، والدكتور يوسف عسيري رئيسًا لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيسًا لجامعة بيشة.

وتعتبر الدكتورة ليلك الصفدي من الكفاءات العلمية المميزة، فقد عملت كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الإستراتيجية، إضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع.

وتملك الصفدي سجلًا ثابتًا من النجاح في تحديد فرص الأعمال والشركاء الاستراتيجيين والأسواق والقنوات ذات الإمكانات الأكبر، كما مارست العمل على وضع خطط تنفيذية ناجحة في تطوير الاستراتيجيات، وتقييم المبادرات كجزء من برنامج التحول الوطني السعودي، وهي عضو في عدد من مجالس التوجيه والاستشارات، بحسب «العربية».

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وشاركت الصفدي بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية، في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري، كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير 2020.

وهي عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية، كما عملت كمستشار المحافظ بالهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الإلكترونية.

والصفدي خريجة جامعة ولونجونج وحاصلة على دكتوراه علوم الحاسب الآلي 1998-2002، وماجستير علوم الحاسب 1993-1995 والتخصص في هندسة البرمجيات.

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