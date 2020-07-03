بعد نشر «عاجل».. 5 عربات دعم متنقل للاتصال والإنترنت تصل الباحة

بتوجيه من الأمير الدكتور ‎حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصلت 5 عربات متنقلة لشركة الاتصالات السعودية، وذلك لتغطية خدمات الإنترنت بمواقع الاصطياف والتنزّه بالمنطقة، كما سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة 5 عربات أخرى لتغطية المواقع التي يستهدفها المصطافون في مدينة الباحة ومحافظاتها.

وكانت «عاجل» قد نشرت بتاريخ 24 يونيو الماضي، تحقيقا بعنوان «قرى بالباحة تعاني ضعفًا بشبكات الاتصال والإنترنت.. ومواطنون: نعيش في عزلة إلكترونية» وتناول معاناة أهالي قرى «بني سار والرومي والمصرخ وقرن ظبي وبيضان والظفير وبني مشهور»، بمنطقة الباحة وعدد من المحافظات بالمندق، ضعفًا بشبكات الاتصال وسط تجاهل الجهات المختصة.

وأوضحت إمارة الباحة- عبر حسابها بتويتر- أنه سيتم وصول خمس عربات أخرى لتغطية كل المواقع التي يستهدفها المصطافين بالمنطقة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي حرصًا من أمير المنطقة على راحة ورفاهية المواطنين والمصطافين وتقديم أفضل الخدمات لهم للاستمتاع بالتنزه في أرجاء المنطقة كل.

Advertisements

من جانبه، بحث الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، الأربعاء الماضي، مع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، سبل تطوير وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بالمنطقة.

اقرأ أيضًا:

قرى بالباحة تعاني ضعفًا بشبكات الاتصال والإنترنت.. ومواطنون: نعيش في عزلة إلكترونية

أمير الباحة يبحث سبل تطوير المنطقة سياحيًا