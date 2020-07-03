السعودية اليوم / اليابان تسجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 210 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 19.229 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 977 حالة وفاة .

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11:58ت م

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طوكيو 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 19.229 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 977 حالة وفاة .// انتهى //11:58ت م0029

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