السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كييف 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 876 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 46.763 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.212 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 20.558 حالة .

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11:08ت م

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كييف 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 876 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 27 حالة وفاة .وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 46.763 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.212 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 20.558 حالة .// انتهى //11:08ت م0026

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