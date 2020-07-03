السعودية اليوم / السودان تسجل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 90 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 9.663 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604 حالات وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 4.624 حالة .

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10:25ت م

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الخرطوم 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 9.663 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604 حالات وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 4.624 حالة .// انتهى //10:25ت م0021

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