ما هي متلازمة الكوخ وما أعراضها؟

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

متلازمة الكوخ هو مصطلح طبي ظهر بعد إجراءات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي حول العالم، وكانت إيطاليا من بين الدول التي انتشر فيها هذا المصطلح، فما هو وما هي أعراضه؟

ما هي متلازمة الكوخ؟

متلازمة الكوخ أو Cabin Fever مصطلح أُطلق من قِبل الجمعية الإيطالية للطب النفسي، وهو عبارة عن اضطراب نفسي ينتج من التباعد الاجتماعي والعزلة، ويواجه المصابون به صعوبة في الخروج من المنزل بعد انقضاء السبب وراء المكوث فيه لفترة طويلة، ولا يستطيعون الانخراط مرة أخرى في المجتمع.

أسباب متلازمة الكوخ قد يعاني الشخص من متلازمة الكوخ في حالة مثل العزلة داخل كوخ عطلة في الريف، أو قضاء فترات طويلة تحت الماء في غواصة، أو عزله عن الأماكن المأهولة، وقد يعاني الشخص من النعاس أو الأرق، أو عدم الثقة في أي شخص يكون معه، أو لديه الرغبة في الخروج حتى في ظروف معاكسة مثل سوء الأحوال الجوية أو الرؤية المحدودة. Advertisements متلازمة الكوخ ليست في حد ذاتها مرضًا ولا يوجد تشخيص واضح لها ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الأعراض ذات الصلة بالمصاب إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية يمكن أن تهدد حياته أو حياة المجموعة المُحتجزة معه، وقد تكون بعض القرارات انتحارية أو يَشوبها جنون العظمة، كترك المقصورة أو المنزل أثناء عاصفة ثلجية رهيبة قد يكون عالقًا فيها. علاج متلازمة الكوخ علاج متلازمة الكوخ واحد وبسيط، وهو الخروج والتفاعل مع الطبيعة مباشرة حيث أثبتت الأبحاث أنه حتى التفاعلات الوجيزة مع الطبيعة يمكن أن تعزز الأداء المعرفي، وتدعم المزاج الإيجابي، والرفاهية بشكل عام. يمكن أن يساعد الخروج من المنزل وتغيير المشاهد والمناطق المحيطة بسهولة في مساعدة الفرد الذي يعاني من متلازمة الكوخ في التغلب على هذه الأعراض.

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